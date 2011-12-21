У Запорізькій області від отруєння чадним загинули 4 осіб, у тому числі двоє дітей
09:08, 21 грудня 2011Агро
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У Запорізькій області від отруєння чадним загинули 4 осіб, у тому числі двоє дітей 2006 та 2011 років народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, трагедія сталася у селі Веселе Запорізького району. Тіла загиблих виявлено у приватному житловому будинку.
За попередніми даними, до загибелі людей призвело порушення правил експлуатації пічного опалення.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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