У Запорізькій області від отруєння чадним загинули 4 осіб, у тому числі двоє дітей 2006 та 2011 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, трагедія сталася у селі Веселе Запорізького району. Тіла загиблих виявлено у приватному житловому будинку.

За попередніми даними, до загибелі людей призвело порушення правил експлуатації пічного опалення.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.