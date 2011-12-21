Відмінено обмеження на постачання продукції у МС п’яти українським підприємствам

Скасовані обмеження на постачання продукції в Митний союз п'яти українським підприємствам - ТОВ "ПО "Моліс", ТОВ "Компанія "Зевс ЛТД", ДП "М'ясокомбінат "Зоря", ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат", ПАТ "Конотопм’ясо".

Як повідомила сьогодні Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд), таке рішення було прийняте за підсумками переговорів представників уповноважених в галузі ветеринарії органів держав - членів Митного союзу і України.

Як зазначено у повідомленні Россільгоспнагляду, яке має в розпорядженні УНІАН, рішення про відміну обмежень було пов'язане з усуненням недоліків, виявлених під час інспекції українських підприємств, проведеної в період з 6 по 17 червня 2011 р. російською і казахстанською сторонами, а також з обґрунтованістю гарантій про відповідність цих підприємств ветеринарно-санітарним вимогам і нормам Митного союзу.

Під час зустрічі сторони МС звернули увагу української сторони на необхідність пришвидшення розслідування за фактами порушення нормативно-правових актів МС підприємствами ПАТ «Миронівська птахофабрика» та щодо виявлення під час інспекції на підприємствах ВАТ «Елітекс» китайської свинини.

Крім того, сторони вирішили розглянути можливість відміни тимчасових обмежень на поставки на територію МС товарів з інших проінспектованих у 2011 році українських підприємств, після надання українською стороною матеріалів щодо усунення порушень, виявлених у результаті інспекції чи з урахуванням результатів їх чергової спільної інспекції.

Учасники перемовин домовилися розглянути можливість застосування єдиного підходу в оценці й атестації підприємств третіх країн, які поставляють свою продукцію на територію МС та України, а також єдиного підходу у введенні обмежень на постачання в МС та Україну товарів, виготовлених з порушенням ветеринарно-санітарних вимог та норм держав-сторін.