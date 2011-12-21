Прокуратура заявляє про численні порушення в організації харчування дітей у Криму

Прокуратура Криму заявляє про численні порушення в організації харчування дітей в регіоні, за результатами перевірок внесено два десятки документів реагування, зокрема - подання в Раду міністрів Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі наглядового відомства.

За даними прокуратури, у першу чергу страждають найменші кримчани. "Батьки більш ніж 60 тисяч дітей до трьох років не можуть користуватися послугами молочної кухні, тому що така є тільки в Сімферополі", - сказано у прес-релізі.

Дошкільнятам і молодшим школярам повноцінне харчування також не гарантоване. "Зокрема, в одному з дитсадів Феодосії не було запасів риби і сметани, не було постачань молока. У результаті у деяких дітей стався розлад травлення. У Судаку в раціоні молодших школярів були відсутні сметана, сир, яйця. Недотримання норм за окремими видами продуктів встановлене також в закладах Сімферополя, Ялти, Євпаторії, Сімферопольського району" - заявляє прокуратура.

Грубі порушення відомство виявило у Феодосії. "Визначений з порушенням тендерних процедур постачальник забезпечував установи недоброякісною продукцією", - сказано у повідомленні. Щодо начальника управління освіти міськради Феодосії і посадовців підприємства-постачальника порушена кримінальна справа.