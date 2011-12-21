Кабмін затвердив мінімальні ціни на окремі види імпортного алкоголю

Кабінет Міністрів України затвердив мінімальні ціни реалізації окремих видів імпортного алкоголю, прирівнявши їх до цін, які чинні для алкоголю, котрий виробляють вітчизняні підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК з посиланням на відповідне рішення, прийняте сьогодні на засіданні Кабміну.

"Це стосується імпортного алкоголю, щоб вирівняти, поставити в рівні умови з чинними мінімальними цінами на вітчизняні алкогольні напої", - сказав міністр, додавши при цьому, що мінімальні ціни для імпортного алкоголю набудуть чинності з 1 січня 2012 року.