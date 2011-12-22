АМКУ оштрафував Літинський молочний завод та «Бершадьмолоко»

Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ПАТ "Літинський молочний завод" і ПАТ "Бершадьмолоко" в цілому на 10 тис. грн. за антиконкурентні узгоджені дії.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Вінницького обласного територіального відділення АМКУ.

Як показало розслідування, ці підприємства в період з 16 квітня по 31 травня 2010 року одночасно і безпідставно встановили однакову закупівельну ціну на молоко.

Такі дії призвели до обмеження конкуренції на ринку і утиску інтересів споживачів. За повідомленням прес-служби, відповідачі визнали і припинили порушення і зобов'язалися сплатити штраф до державного бюджету.