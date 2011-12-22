Декларування доходів під час купівлі землі призведе до спекуляцій — учасник ринку

Декларування прибутків під час купівлі сільськогосподарської землі, передбачене новою редакцією законопроекту "Про ринок земель", призведе до спекуляцій на ринку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив генеральний директор компанії Agrogeneration/Agrofuel Асад ЛАПШ сьогодні на прес-конференції.

"Закон, на наш погляд, розділяє суспільство на касти. Якщо подумати, яким чином житель села зможе придбати 100 або 500 га, коли в законі треба декларувати дохід... Фактично у них ніколи не вийде купити жодного гектара землі. У реальності будуть кінець кінцем спекуляції на ринку землі. Основними землевласниками будуть компанії, установи, особи, які не є професіоналами, не є сільгоспвиробниками, які у свою чергу здаватимуть цю землю в суборенду або оренду сільгоспвиробникам", - вважає він.

На думку А.ЛАПША, обмеження в оренді землі в одному районі 6 тис. га і не більше 5% від загальної площі сільгоспземель в області є економічно не обгрунтованими.

"Є обмеження на площу, яку можна буде купити, - 100 гектарів. Ми знаємо, що фермерське господарство з 1 тис. гектарів не може собі дозволити купити сучасний трактор або комбайн чи інвестувати в інфраструктуру", - додав він.

За оцінками гендиректора компанії, закон дуже сирий і вимагає перегляду більшості статей.

"Деталі і основні положення закону не дозволяють розраховувати на розвиток сільськогосподарського бізнесу і виробництва в Україні", - резюмував А.ЛАПШ.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про ринок земель". Найближчим часом парламент планує розглянути законопроект у другому читанні. Документ передбачає жорсткі обмеження у можливості купівлі землі (не більше 100 га в одні руки, причому без можливості купівлі землі юридичними особами), а також оренду (не більше 6 тис. га в межах району).