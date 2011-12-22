ВР внесла зміни до закону про компенсації лізингових платежів у сільському господарстві

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (№ 9026).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 270 з 358 народних депутатів зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом передбачено внести зміни у статтю 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". Ними передбачена фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів і компенсації лізингових платежів. Здешевлення кредитів здійснюється в режимі кредитної субсидії і полягає в субсидуванні частини плати (відсотків) за використання кредитів, наданих банками в національній і іноземній валюті.

Компенсація лізингових платежів полягає в частковому відшкодуванні сплачених суб'єктами господарювання агропромислового комплексу лізингових платежів за придбану техніку і/або устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

Законом передбачено, що кредитна субсидія і/або компенсація лізингових платежів надаються особам, які є суб'єктами господарювання агропромислового комплексу. Кредитна субсидія і/або компенсація лізингових платежів надаються на конкурсній основі суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за кредитами, залученими в поточному році, перехідними кредитами, залученими в попередні роки і/або договорами фінансового лізингу поточного або попередніх років.

Відповідно до закону, компенсації підлягає частина лізингових платежів суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, сплачених відповідно до договорів фінансового лізингу техніки і/або устаткування для агропромислового комплексу, що використовуються цими суб'єктами в господарській діяльності.

Компенсація лізингових платежів надається суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за техніку і устаткування, придбані на умовах фінансового лізингу згідно з переліком, визначеним Кабінетом міністрів України за сплачені:

лізинговий платіж в об'ємі 40 відсотків вартості предмету лізингу, до якого належать вітчизняна техніка і/або устаткування для агропромислового комплексу або техніка і/або устаткування для агропромислового комплексу іноземного виробництва, у разі, якщо відповідні аналоги не вироблять в Україні;

комісійна винагорода лізингодавачу в розмірі півтори облікові ставки Національного банку, чинні на дату нарахування відсотків, за користування предметом лізингу, але не вище за розміри, передбачені договорами фінансового лізингу.

Розмір компенсації лізингових платежів щорічно оприлюднює Кабінет міністрів України не пізніше 1 березня поточного бюджетного року.

Законом передбачено, що середньострокові і довгострокові кредити використовуються також для: придбання у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів сільськогосподарського виробництва вітчизняного і іноземного виробництва, аналоги якого не вироблять в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки і устаткування для механізації процесів у тваринництві і птахівництві, устаткування для переробної галузі, устаткування для переробки сільськогосподарських відходів і сировини, відходів заготівлі деревини лісу, у тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України.

Розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів і компенсації лізингових платежів, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають у встановлений законодавством термін центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики звітність про використання коштів субсидуючих кредитів і коштів компенсації лізингових платежей.

Відповідно до закону, у разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання і/або нецільового використання кредитної субсидії і/або компенсації лізингових платежів стягнення здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

Об'єми коштів, які спрямовуються на фінансову підтримку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів і компенсації лізингових платежів, встановлюються Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Кабінет міністрів України щорічно приймає постанову про режим надання кредитної субсидії і компенсації лізингових платежів.