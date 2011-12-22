Новий закон намагається замінити право власності на землю на право оренди — юрист

Нова редакція закону "Про ринок земель" переслідує мету замінити право власності на землі сільськогосподарського призначення на переважне право оренди.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив старший юрист адвокатського об'єднання Arzinger Станіслав ГЕРАСИМЕНКО у четвер, 22 грудня, на прес-конференції.

"Нова редакція закону припускає не допускати власників до ефективного виробництва, оскільки основна мета цього закону - замінити ефективне володіння землею, право власності на те, щоб була перевага права оренди", - сказав він.

За оцінками юриста, якщо мораторій на продаж земель сільгосппризначення існуватиме ще рік, то "цей закон виглядає як заміна одного мораторію, тобто мораторію для продавців землі, на мораторій для покупців землі".

С. ГЕРАСИМЕНКО акцентував увагу на те, що у новій редакції з переліку покупців землі вилучили фермерські господарства.

"Ми тут бачимо розрив між тими деклараціями, які проголошують перші особи держави, і тими тактичними заходами, які заплановані для реалізації цієї політики", - вважає він.

У той же час директор департаменту ринку і оцінки земель Державного агентства земельних ресурсів Володимир ФЕНЕНКО зазначив, що в новій редакції законопроекту у списку покупців сільгоспземель залишили фермерські господарства, які не менше п'яти років працюють на землі.

Юрист також сказав, що шляхом створення Державного земельного банку, запланованого до 1 червня 2012 року, держава монополізує кредитування сільськогосподарських товаровиробників за рахунок того, що тільки цей банк зможе виступати заставодержателем земель сільгосппризначення для товарного сільгоспвиробництва.

С. ГЕРАСИМЕНКО додав, що держава - неефективний власник, до того ж джерела для кредитування банком сільгоспвиробників і викупу земель невідомі. При цьому в держбюджеті 2012 року кошти для цих цілей не заплановані.

У свою чергу В. ФЕНЕНКО повідомив, що поточна редакція законопроекту допрацьовуватиметься до розгляду парламентом у другому читанні, яке заплановане на 10-15 січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону "Про ринок земель". Найближчим часом парламент планує розглянути у другому читанні проект закону "Про ринок земель". Документ передбачає жорсткі обмеження щодо можливості купівлі землі (не більше 100 га в одні руки, причому без можливості купівлі землі юридичними особами), а також оренда (не більше 6 тис. га у рамках району).