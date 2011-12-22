ВР уточнила повноваження органів влади щодо розпоряджання землями

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Земельного і Лісового кодексів України щодо збереження лісів" (№ 8489).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 282 з 357 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Змінами передбачений перерозподіл повноважень між Кабінетом міністрів України і Радою міністрів Автономної республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними держадміністраціями щодо передачі земельних ділянок у власність і в постійне користування, вилучення земельних ділянок державної власності.

Також уточнена сфера застосування повноважень сільських, селищних, міських рад, органів виконавчої влади щодо розпорядження землями до розмежування земель державної і комунальної власності.