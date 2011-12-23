Вінницька область збільшила виробництво цукру на 47%
13:29, 23 грудня 2011Агро
0
Цукрові заводи Вінницької області в сезоні 2011 року збільшили виробництво цукру на 46,7%, або на 140 тис. тонн порівняно з 2010 роком - до 440 тис. тонн.
Про це на прес-конференції повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА.
"У Вінницькій області вироблено 440 тис. тонн цукру, це на 140 тис. тонн більше, ніж минулого року. І це не межа", - сказав він.
За словами М. ДЖИГИ, у сезоні 2011 року в регіоні працювало 14 цукрових заводів.
Він нагадав, що у 2011 році було посіяно 72 тис. га під цукровим Буряком, а в 2012 році буде посіяно 105 тис. га під цукровим буряком.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter