У Донецькій області в листопаді найбільше подорожчали яйця, а подешевшав цукор

У Донецькій області в листопаді, в порівнянні з жовтнем поточного року, найбільше подорожчали яйця - на 10%, а подешевшав цукор - на 6,3%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

У повідомленні наголошують, що за листопад 2011 року ціни на споживчому ринку області зросли, в порівнянні з попереднім місяцем, на 0,3%, порівняно з груднем 2010 року - на 4,6%.

Зокрема, протягом листопада ц.р. подорожчали м`ясо та м`ясопродукти, а також риба та продукти з риби - на 0,4%, вершкове масло - на 1,3%, молоко і кисломолочні продукти - на 2,1%, сир і сир - на 2,4%, яйця - на 10%.

Статистики також констатували, що в області знизилися, у порівнянні з жовтнем, ціни на цукор - на 6,3%, рис - на 5,9%, гречану крупу - на 4,5%.

Довідка УНІАН. У Донецькій області індекс споживчих цін (ІСЦ) у листопаді 2011 року склав 100,3%, з початку року - 104,6%.