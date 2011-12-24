Держлісагентство за підсумками року збільшить обсяги реалізації на 40% - до 5 млрд.грн.

Державне агентство лісових ресурсів України за підсумками 2011 року збільшить обсяги реалізації на 40% порівняно з 2010 роком - до 5 млрд. грн.

Про це повідомив голова Держлісагентства Віктор СІВЕЦЬ в інтерв`ю виданню “Дзеркало тижня. Україна” (№47, 23 - 29 грудня 2011 р.).

“Обсяги реалізації підприємств Держлісагентства у поточному році збільшилися майже на 40%, що в грошовому еквіваленті становить більш як 5 млрд. грн.”, - сказав він.

За словами В.СІВЦЯ, в 2011 році Держлісагентство на 6,4% перевиконало план створення нових лісових культур - до 47 тис. га, зокрема 22 тис. га нових лісів на малопродуктивних і ерозійно небезпечних землях.

В.СІВЕЦЬ зазначив, що вартість посадки одного гектара лісу становить 4,4 тис. грн. При цьому з держбюджету в 2011 році на лісорозведення було направлено 96 млн. грн.

“Більшість нових лісів була створена на власні кошти лісогосподарських підприємств”, - сказав він.

За словами В.СІВЦЯ, Держлісагентство повністю забезпечує потреби українських деревообробних підприємств.

“Про це свідчить хоча б той факт, що жодного разу на аукціонах (з продажу необробленої деревини - УНІАН) не було реалізовано 100% представленої до продажу деревини. Так, упродовж 2011 року на загальні аукціони було виставлено 2,621 млн. куб. метрів деревини. А викуплено 2,044 тис. куб. м, тобто тільки 78% від загального обсягу виставленої на продаж заготівки. На спеціальних аукціонах деревообробникам було запропоновано 2,760 млн. куб. м, з яких фактично було реалізовано 2,514 млн. куб. м, що становить 91,1% від загальної кількості деревини заготівки, виставленої на продаж”, - сказав він.