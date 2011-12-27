Тепла погода у грудні позитивно вплинула на розвиток озимих культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції в Києві начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

«Аномально тепла погода, яка спостерігалася у грудні, була корисною для посівів, і на значній частині ланів південних, навіть західних, і деяких центральних областей з`явилися сходи. Говорити про те, що це повноцінні сходи, неможливо, але все ж таки ситуація дещо покращала, місцями почалося укорінення рослин», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

Вона зазначила, що у грудні припинилася осіння засуха, проте кількість опадів не компенсувала осінній і літній дефіцит вологи. «Опади корисні, оскільки грунт зараз талий, і всі опади пішли на поповнення вологозапасів грунту», - повідомила експерт. Вона також додала, що вологий грунт певним чином затримує зниження температури, оскільки охолоджується значно повільніше, ніж сухий, і у разі зниження температури це певним чином захистить посіви.

«Ситуація залишається нестандартною і несприятливою для формування урожаю озимих культур 2012 року. За попередніми оцінками, ми можемо стверджувати, що лише 30% засіяних площ мають потенціал нормального урожаю», - повідомила експерт.

За її словами, вперше за 50 років в Україні був порушений біологічний цикл озимих культур. За 50 років озимі ніколи не входили в зиму в такому стані. Причина - жорстка засуха, упродовж якої 3-4 місяці в Україні не було дощів. «30% засіяних площ не зійшло зовсім, 40% - у поганому стані, і їх потрібно буде пересівати, тому що урожай, який з них буде одержаний, не компенсує витрати. Ситуація аномальна», - зазначила Т.АДАМЕНКО.

Вона також підкреслила, що температура, яка на сьогодні спостерігається в Україні, для озимих нормальна, але зниження температури до 15 градусів за відсутності сніжного покриву може привести до додаткових втрат тієї незначної частини посівів, які зараз у нормальному стані.

Нагадаємо, що за даними Мінагропроду, в Україні озимою пшеницею засіяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, житом - 0,3 млн. га і озимим ріпаком - 0,9 млн. га.