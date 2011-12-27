Підвищення акцизу на тютюнові вироби призведе до росту тіньового ринку — виробники

Підвищення акцизних ставок на тютюнові вироби сприятиме подальшому росту тіньового ринку.

Таку думку в коментарях УНІАН висловили учасники ринку.

"Підвищення в січні 2012 року призведе до зростання цін на тютюнову продукцію в середньому на 55 копійок" - повідомив директор відділу корпоративних питань "JTI Україна" ("Джапан Тобакко Інтернешнл Україна") Олександр КОГУТ, коментуючи підвищення парламентом акцизних ставок на тютюнові вироби на 15% з 1 січня 2012 року.

"З одного боку ми з розумінням ставимося до бажання держави підвищувати ставки акцизного податку в нинішніх економічних умовах. З іншого боку, на тютюновому ринку спостерігається стійка тенденція до росту контрабанди і підробок, і, звичайно подальше підвищення ставок акцизу може посилити цю тенденцію", - сказав начальник відділу корпоративних зв'язків "Брітіш Американ Тобакко Україна" Андрій КРІЛЬ.

Директор з корпоративних питань Imperial Tоbассо в Україні Юрій КІШКО зазначив, що згідно з Податковим кодексом України, закон про збільшення ставок акцизного збору на рівень зростання споживчих цін має бути ухвалений за 6 місяців до його набуття чинності, тобто до 1 липня 2011 року. Ця практика широко поширена в інших країнах і дозволяє компаніям ефективно планувати бізнес, а державі - податкові надходження. Проте в Україні ця вимога не виконується.

За словами менеджера з корпоративних комунікацій ПрАТ "Філіп Моріс Україна" Олексія КАЛИНИЧЕНКА, рішення Верховної Ради може створити додаткові стимули для незаконного обігу сигарет в Україні. "З 1 січня 2012 р. різниця в ставках збільшиться, що зробить український ринок ще привабливішим для контрабанди і фальсифікації сигарет. Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті Держспоживстандарту, вже цього року виявлені факти продажу контрабандних і контрафактних сигарет в кожній третій перевіреній торговій точці за ціною на 20-25% дешевше від легальної продукції", - додав він.

О.КОГУТ повідомив, що головний наслідок незаконної торгівлі тютюном - це зниження податкових надходжень до бюджету. "Щоб порахувати, скільки втратив український бюджет у вигляді несплачених податків на сигарети можна узяти мінімальні оцінки рівня споживання контрабанди - 4% і мінімальну вартість пачки сигарет, а також приблизні оцінки податкового навантаження в ціні кожної пачки. Об'єм ринку у 2010 році склав 93,9 млрд. штук. Виходить, що у 2010 році через зростання тіньового ринку український бюджет втратив мінімум 680 млн. грн.", - зазначив він.

За словами О.КОГУТА, законопроект Кабінету Міністрів про індексацію ставок податків на 2012 рік був зареєстрований у червні, але пізніше був відкликаний. У листопаді в першому читанні був ухвалений законопроект № 9356, який припускав індексацію ставок акцизного збору на 8,9%, так само як і законопроект Кабміну. Після цього тютюнова галузь чекала другого читання і планувала свою діяльність у 2012 році, виходячи з цієї цифри. "Пропозиція індексувати ставки на 15% виникла і була прийнята буквально за одну ніч і за тиждень до того, як нові ставки повинні набути чинності. Такі непередбачувані рішення - одна з причин, через які рівень інвестиційної привабливості України впав нижче рівня 2008 року", - сказав він, додавши, що це рішення прийняте на тлі щорічного скорочення обсягів виробництва тютюнових виробів більш ніж на 10% і росту об'ємів споживання контрабандних сигарет зі значення, близького до нуля у 2010 році, до 4% (за мінімальними оцінками) у 2011 році.

"Для нас стало несподіванкою рішення народних депутатів підвищити ставку акцизного збору на тютюнові вироби на 15%, оскільки в першому читанні було затверджено підвищення відповідно до індексу споживчих цін - 8,9%. Нові ставки набудуть чинності фактично через тиждень, хоча відповідно до Податкового кодексу зміни ставок акцизу мали бути затверджені ще в липні. Такі дії законодавців не дають можливості компаніям нормально планувати свій бізнес", - заявив О.КАЛИНИЧЕНКО.

О.КРІЛЬ зазначив, що за будь-яких змін ставок податку важливою для бізнесу є наявність достатніх перехідних періодів.