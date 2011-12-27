Інвестиції в АПК Житомирської області виросли втричі

У Житомирській області інвестиції в аграрний сектор економіки у 2011 році виросли до 2010 року у три рази - до 693 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні колегії Головного управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації повідомив начальник управління Микола ДІДКОВСЬКИЙ.

За його словами, "цього року порівняно з минулим роком втричі збільшено інвестування в аграрну галузь, з початку року об'єм валових інвестицій складає 693 млн. грн., у тому числі 13 мільйонів іноземних інвестицій у гривневому еквіваленті". "Інвестиції залучали як у рослинництво, так і в тваринництво регіону", - додав він.

При цьому М. ДІДКОВСЬКИЙ уточнив, що минулого року в аграрний сектор Житомирської області інвестували 217 млн. грн., у т.ч. 5,8 млн. грн. - іноземних.

Начальник Головного управління АПК Житомирської ОДА зазначив, що інвестиційна діяльність потужних аграрних кампаній істотно вплинула на позитивні результати цього року в аграрному секторі області. Йдеться про такі інвестиційні кампанії, як ТОВ "АТК", ТОВ "Укрзернопром", ТОВ "Аларит-Трейд", ТОВ "Укр Агро РТ", ТОВ "ВВ Агро", ТОВ СП "Нібулон", ТОВ "Лотуре-Агро ", ФХ "Аделаіда", які успішно ведуть господарство.

"Цьому також сприяло посилення банківського кредитування аграрної сфери Житомирської області", - повідомив він.

"Цього року до торішнього у 2,5 разу збільшені об'єми кредитування сільгосптоваровиробників Житомирщини. Якщо минулого року агроформування залучили близько 40 млн. грн. кредитних ресурсів, то у 2011 р. - 108 млн. грн.",- сказав М. ДІДКОВСЬКИЙ.

Згідно з інформацією прес-служби ОДА, у Житомирській області відпрацьовані і діють механізми підтримки аграріїв за рахунок коштів обласного бюджету за 8 виробничими напрямками. За підтримки облдержадміністрації освоєно 7,5 млн. грн. з обласного, і 29 млн. грн. - з державного бюджету.

Очікується індекс валового виробництва сільськогосподарської продукції за 2011 рік на рівні 108%.

За підсумками року в агроформування області надійде в межах 1,5 млрд. грн. виручки від реалізації сільськогосподарської продукції, що дозволить за 18% рентабельності отримати майже 230 млн. грн. прибутку.