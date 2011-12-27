Аграріям треба адаптуватися до змін кліматичних умов — експерти

Аграріям необхідно враховувати зміну кліматичних умов і адаптуватися до них. Таку думку висловили сьогодні на прес-конференції в Києві фахівці Українського гідрометеорологічного центру.

За словами начальника відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяни АДАМЕНКО, на сьогодні збільшення теплозабезпечення вегетаційного періоду рослин внаслідок потепління приводить до збільшення продуктивності посівів, "але як довго триватиме цей період - питання, можливо, це буде десять років". "А потім, якщо збережеться така тенденція і інтенсивність потепління у літні місяці, то ми поступово перейдемо в період несприятливих агрометеорологічних умов за рахунок того, що це призведе до зменшення кількості опадів", - сказала експерт.

За словами начальника Гідрометцентру Миколи КУЛЬБІДИ, певні позитивні чинники, які мали місце на початку потепління і в середині цього процесу, за максимальних значеннях росту температур, які можливі вже у найближчі 10-20 років, матимуть зворотні процеси, коли негативний вплив перевищуватиме позитивний чинник.

За словами Т. АДАМЕНКО, аграріям треба відстежувати тенденції в зміні клімату і приймати відповідні рішення. "Дуже багато питань - і селекція сортів, і пристосування їх до нових агрокліматичних умов. Ні наші технології, ні наші сорти не пристосовані до європейської зими. Враховуючи те, що у нас йде потепління зимового періоду, треба брати досвід західних країн, їх насіння, їх технології і т. д.", - сказала вона.