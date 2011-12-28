28-30 грудня у Києві пройдуть передноворічні сільськогосподарські ярмарки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на ярмарках буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

Зокрема, 28 грудня ярмарок відбудеться у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 42.

29 грудня ярмарок відбудеться у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116.

30 грудня ярмарки пройдуть у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровському районі на вул. А.Бучми; Святошинському районі на вул. Прилужній; Солом’янському районі на вул. Стадіонній.

Продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.