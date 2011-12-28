В Мінагропроді відзначають поліпшення стану озимих

У Міністерстві аграрної політики і продовольства України відзначають, що у зв`язку зі сприятливими погодними умовами стан озимих культур поліпшився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«За останні 20 днів стан озимих не погіршився, а, навпаки, поліпшився на 5%. Сьогоднішня погода, можливо, незвичайна, однак, за великим рахунком, якщо буде плавне входження у зиму, то певні поліпшення будуть», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він відзначив, що у разі несприятливих погодних умов українські господарства готові до пересівання озимих.

Нагадаємо, що, за даними Мінагропроду, в Україні озимою пшеницею засіяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, житом - 0,3 млн. га і озимим рапсом - 0,9 млн. га.