У Кабміні на початку 2012 року планують змінити склад споживчого кошика

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на початку 2012 року планує підготувати зміни у складі споживчого кошику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ сьогодні на брифінгу.

"Ви знаєте, що з 2005 року, на жаль, усе це гальмувалося. Міністерство економічного розвитку спільно з іншими міністерствами і відомствами відпрацювало ту позицію, і відразу після Нового року ми вийдемо зі своїм проектом рішення на розгляд Кабінету міністрів", - сказав В. КОПИЛОВ.

Також він повідомив, що після зміни споживчого кошику Мінекономрозвитку планує почати перегляд набору споживчих товарів і послуг, який використовується для розрахунку показників інфляції.