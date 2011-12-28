«Авангард» запустив першу чергу зони молодняка на птахофабриці у Херсонській області

Агрохолдинг "Авангард", один з найбільших в Україні виробників яєць і яєчних продуктів, запустив першу чергу зони молодняка на птахофабриці в селі Чорнобаївка (Херсонська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляють, що перша черга зони молодняка налічує 1,5 млн. курей. Об'єм вже вкладених інвестицій в проект - 960 млн. грн. Повна вартість проекту з будівництва птахофабрики і комплексу з комбікормового заводу потужністю 60 тонн кормів на годину, забійного цеху і біогазового заводу на посліді і відходах виробництва, а також зерносховища на 300 тис. тонн зерна, та аналогічного проекту ПАТ "Авіс" у Хмельницькій області складе до 2013 року 5,7 млрд. грн.

За даними компанії, загальне поголів'я молодняка на проекті ВАТ "Чорнобаївське" до кінця 2012 року складе 2,5 млн. курей (10 пташників, з яких 6 вже побудовано). Крім того, впродовж 2012 року буде введена в роботу трьохмільйонна зона курей-несучок з подальшим доведенням їх поголів'я до 5 млн. (20 пташників).

Після повного введення фабрики в експлуатацію, у 2013 році обсяг виробництва яєць в тандемі фабрик "АВІС" (Хмельницька обл.) і "Чорнобаївське" складе 3 млрд. шт. на рік. Загальний обсяг виробництва яєць підприємствами "Авангарду" з 2013 року складе 8,2 млрд. шт.

За словами фінансового директора компанії "Авангард" Ірини МАРЧЕНКО, проект в Чорнобаївці повинен стати однією з найбільших птахофабрик у Європі і Азії.

Довідка УНІАН. Компанія "Аграрний Холдинг Авангард" (ДК "Авангард", Івано-Франківськ) - одна з найбільших агропромислових компаній України, яка спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів.

За підсумками 2010 р. займає 26% ринку яєць в Україні (43% промислового ринку яєць) і 79% ринку яєчних продуктів країни. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим.

У результаті IPO на Лондонській фондовій біржі у травні 2010 р. компанія залучила 200,2 млн. дол. У жовтні 2010 р. компанія розмістила єврооблігації на суму 193,5 млн. дол. з терміном погашення 29 жовтня 2015 р.