Держземагентство пропонує збільшити максимальну площу оренди землі

Державне агентство земельних ресурсів України пропонує збільшити максимальну площу оренди сільськогосподарської землі однією юридичною або фізичною особою до 35% у межах одного району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ.

«Є пропозиція, аби взагалі виключити цю норму, щоб не було жодних обмежень, але є антимонопольне законодавство, і тому ми запропонували 35% в одному районі — максимально для земель сільськогосподарського призначення в одних руках», - повідомив М.КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, в законопроекті «Про ринок земель», який прийнятий у першому читанні, обмеження на площу сільгоспземлі в оренді одного фермерського господарства, юридичної чи фізичної особи, встановлено на рівні 6 тисяч гектарів. «Сподіваємося, що цю норму буде переглянуто», - відзначив М.КАЛЮЖНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель». Найближчим часом парламент планує розглянути законопроект у другому читанні. Документ передбачає жорсткі обмеження щодо можливості купівлі землі (не більше ніж 100 га в одні руки, причому без можливості купівлі землі юридичними особами), а також оренду (не більш як 6 тисяч га у межах району).