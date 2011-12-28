У китайському молоці виявили отруту афлатоксін, що викликає рак печінки

Експерти виявили в молоці, виробленому найбільшими китайськими продуктовими фірмами, отруту афлатоксін, що може викликати рак печінки.

Смертельно небезпечна речовина була знайдена в продукції двох компаній з різницею в один день, повідомляє Wall Street Journal.

Днями смертельно небезпечною була визнана продукція двох найбільших фірм Китаю, що займаються виробництвом молочного порошку і дитячого харчування, передають Вести.Ru.

Загроза закриття і гучних судових процесів нависнула над компаніями China Mengniu Dairy Group і Fujian Changfu Dairy Industry Group. Повідомлення про те, що молоко, яке випускалося першою фірмою, містило отруту, розповсюдила сама компанії. Як говориться в заяві керівництва Mengniu, партію отруйного молока було знищено. Відповідне оголошення було опубліковане на сайті компанії.

При цьому не повідомляється, скільки упаковок смертельно небезпечного продукту вже надійшло до китайських магазинів. Це особливо важливо, враховуючи, що, за словами експертів, шкідливе молоко було вироблено ще в жовтні. Вміст афлатоксіна в продукті перевищує допустиму норму більш ніж у два рази.

Крім того, минулого вечора китайське інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що отрута, що викликає рак печінки, міститься також у продовольчих товарах фірми Fujian. Зараз чиновники роблять все, щоб вилучити з магазинів та зі складів компанії зіпсовану продукцію.

За словами влади, зараження молока могло статися через те, що коровам давали корм, який був інфікований грибковою цвіллю. Інформації про людей, які постраждали при вживанні продукції фірм Mengniu і Fujian, не надходило.

Це не перший випадок, коли найбільші китайські виробники молочних продуктів опиняються в центрі скандалу. У 2008 році від отруйного молока, випущеного Mengniu Dairy Group, померло 6 дітей, ще 300 тис. постраждали. Тоді у продукцію фірми потрапив токсичний меламін. Подібні скандали з регулярністю, що лякає, розгораються в Китаї останні два роки.