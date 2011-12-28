Експерти: ціна землі повинна бути не нижче нормативно-грошової оцінки

Експерти вважають, що ціна сільгоспземлі повинна бути не нижче нормативно-грошової оцінки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Алекс ЛІССІТСА.

«Якщо мета завершення земельної реформи - дати можливість власникам земельних паїв сільськогосподарського призначення продати їхню землю... чому б не дати їм продати дорого? Потрібно в законі (про ринок земель - УНІАН) прописати, що ті агенти, які будуть купувати землю у селян, повинні купувати її не за експертною оцінкою, де експерти можуть оцінити її в 200-300 дол., а за нормативно-грошовою оцінкою, яку держава встановила на рівні 21 тис. грн. з 1 січня 2012 року», - зазначив А.ЛІССІТСА.

За словами експерта, це необхідно для того, аби «не породжувати клас спекулянтів на ринку землі, який оцінить землю сьогодні в 200 дол., а завтра в 300 дол.».

При цьому А.ЛІССІТСА відзначив, що продаж землі за ціною не нижче нормативно-грошової оцінки прибере дисбаланс між орендарями та покупцями землі. «Компанії, які обробляють землю, платять орендну плату виходячи з нормативно-грошової оцінки, яка з 1 січня 2012 року буде становити 21 тис. грн. за га, а з іншої точки зору, експертна оцінка може оцінити цю землю наприклад в 1 тис. грн. Виникає питання: навіщо мені обробляти землю, якщо я плачу орендну плату з однієї цифри, а вартість землі зовсім інша? Тут повний дисбаланс», - зазначив фахівець.