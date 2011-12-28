У Чернівцях ввели в експлуатацію молокопереробний завод "Аполло"

Сьогодні в Чернівцях підприємство "Аполло" відкрило молокопереробний завод.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяв участь голова облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ.

"Чернівецька область була єдиною в Україні, яка не мала такого підприємства, і сьогодні я виконую свою обіцянку, що молокозавод на Буковині запрацює в 2011 році", - сказав він.

Цього року завдяки інвестиціям ТОВ "Аполло" в розмірі понад 15 млн. грн. було придбано нове сучасне обладнання, проведена модернізація існуючих цехів. Потужність підприємства становить 50 тонн за зміну, і, таким чином, завод може переробити все молоко, яке виробляють агроформування області.

При цьому М.ПАПІЄВ зауважив, що сам факт відкриття молокозаводу в Чернівцях ще ні про що не говорить - в першу чергу потрібно повернути сировинну базу, яка була втрачена в останні роки.

"Підприємство буде працювати стабільно і ефективно тільки тоді, коли в області будуть сучасні молочні ферми. Якщо новий молокозавод буде орієнтуватися тільки на закупівлю сировини у населення, його продукція та її якість не зможуть конкурувати з іншими виробниками, які вже тривалий час закуповують молоко у буковинців", - підкреслив губернатор. Саме тому, за його словами, на колегії ОДА було прийнято рішення - і всі голови райдержадміністрацій отримали відповідне доручення - протягом наступного року в усіх районах Буковини створити сучасні молокоферми на 2 тис. корів кожна.

Довідка УНІАН. Загальна площа території підприємства - майже 3 тис. кв. м. Тут розташовані цехи приймання молока, виготовлення твердого сичужного сиру, масла та сметани, розливу готової продукції, апаратний цех, відділення приготування миючих розчинів, камери схову і дозрівання, морозильна і коптильні камери, компресорна і механічна майстерні, хімічна мікробіологічна лабораторія, санітарно-побутові та офісні приміщення.

Стратегія підприємства полягає у виробництві молочної продукції високої якості, розробці та освоєнні нових її видів, заснованих на нових оригінальних рецептурах і власних технологіях.

ТОВ «Аполло» - багатопрофільне підприємство, головний офіс якого розташований у Києві, а філії в Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Севастополі та Чернівцях. До складу ТОВ входять фармацевтичний департамент (мережа аптек), лікувально-діагностичний центр, швейне виробництво, деревообробний цех, молокопереробний завод у Чернівцях.