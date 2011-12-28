Янукович схвалив відтермінування відповідальності за використання землі без проектів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення зміни до пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів» (щодо набрання чинності)».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 грудня ухвалила відповідний закон, відтермінувавши до 1 січня 2013 року запровадження відповідальності за використання сільськогосподарських земель без затвердження проектів

Зокрема, законом встановлюється пролонгування терміну введення в дію окремих його положень, а саме - застосування відповідальності за використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення без затвердження проектів відтерміновано до 1 січня 2013 року.