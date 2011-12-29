Відсьогодні інтернет-аптеки заборонені

Сьогодні, 29 грудня 2011 р., набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров`я № 723 від 31 жовтня 2011 р., яким затверджені нові Ліцензійні умови (ЛУ) здійснення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Про це повідомляє портал "ЛІГА: ЗАКОН".

Серед найзначущих змін портал відзначає заборону дистанційної (через Інтернет) торгівлі лікарськими засобами, а також продаж лікарських засобів поштою і через будь-які заклади (окрім аптечних) "і поза ними", окрім випадків відсутності аптеки або структурного підрозділу аптеки у сільській місцевості, коли роздрібна торгівля лікарськими засобами за переліком, встановленим наказом Мінохоронздоров`я, здійснюється у приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських, дільничних лікарень, амбулаторіях, амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини працівниками цих установ, які мають медичну освіту, на підставі договорів, укладених з ліцензіатом, що має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Крім того, у нових ЛУ прямо забороняється реклама лікарських засобів, які відпускаються за рецептом, що відповідає вимогам Закону "Про рекламу".

Незначно змінилися вимоги до приміщень аптек у сільській місцевості. Нормотворець ухвалив рішення розмежувати вимоги до загальної мінімальної площі для аптек, розташованих у селищах і селищах міського типу, - не менш як 40 кв. м (для площі торгового залу - не менш як 18 кв. м) і для аптек, розташованих в селах, - не менш як 30 кв. м (для площі торгового залу - не менш як 10 кв. м, приміщення для зберігання лікарських засобів - 6 кв. м; кімнати персоналу - не менш як 4 кв. м). Раніше вимоги до площі для всіх аптек сільської місцевості встановлювалися в розмірі не менш як 40 кв. м.