Плодоовочевий кошик продовжує дорожчати напередодні Нового року - експерт

Минулого тижня вартість плодоовочевого кошика зросла на 1,2% після зростання на 2,6% тижнем раніше. При цьому сьогодні вартість плодоовочевого кошика, як і раніше в 2,5 рази нижча, ніж роком раніше, йдеться в повідомленні «АПК-Інформ: овочі та фрукти».

«Минулого тижня основне зростання цін було зафіксовано в сегменті фруктів, де традиційні передноворічні закупівлі гуртовиків дозволили фермерам та імпортерам підняти ціну на яблука на 9%. Крім того, на 12% подорожчав банан, що ще більше погіршило ситуацію з попитом на цей фрукт, - зазначила керівник проекту «Агроогляд: овочі та фрукти" Тетяна ГЕТЬМАН. - Ціни на борщовий набір і картоплю, як і прогнозувалося, не змінилися, а ціни на тепличні овочі зросли несуттєво - на 1,5% за тиждень».

При цьому експерти відзначають, що передноворічне подорожчання овочів і фруктів в Україні буде рекордно низьким цього року. Аналітики «АПК-Інформ: овочі та фрукти» склали прогноз найбільш ймовірного передноворічного зростання цін на плодоовочеву продукцію цього року, який показав, що зростання буде мінімальним за останні роки і складе 4,5-6%. Після закінчення свят вартість плодоовочевого кошика, за оцінками експертів, впаде нижче її сьогоднішнього рівня.

«Завдяки значному перевищенню пропозиції овочів борщового набору та картоплі над попитом на них в передноворічний період зростання цін на ці позиції фактично не буде, - зазначає Т.ГЕТЬМАН. - Фруктовий кошик подорожчає незначно, тому що платоспроможний попит населення порівняно з минулим роком істотно не збільшився, у той час як пропозиція фруктів зросла. Основне ж зростання цін очікується в сегменті тепличних овочів, попит на які різко зростає в період новорічних свят, у той час як різко збільшити їхнє виробництво в цей період неможливо».