За тиждень новорічних свят українці з’їдають 40-денну норму м’яса — УКАБ

За тиждень новорічних свят українці з'їдають 40-денну норму м'яса, від якого вони відмовляються на період посту перед різдвяними святами. За оцінками виробників, скорочення реалізації м'яса і м'ясних виробів у листопаді - першій половині грудня повністю компенсується ростом продажів в останній тиждень року, повідомили УНІАН в прес-службі асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

За підрахунками УКАБ, до 40% витрат на новорічний стіл доводиться саме на м'ясо і м'ясопродукти, за середньої вартості новорічного столу 1200 грн. "Порівняно з минулим роком витрати у вартісному вимірі на м'ясопродукти перед Новим роком будуть практично на рівні минулого року. Найбільший попит у західних регіонах країни має полядвиця, шинка і домашні ковбаси, а в Східних - сиров'ялені і сирокопчені ковбасні вироби", - зазначила виконавчий директор УКАБ Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

Враховуючи передноворічний попит, з 26 грудня почали рости ціни на свинину, яка традиційно має найбільший попит порівняно з іншими видами м'яса. Вартість свинини виросла по усьому ланцюжку - від господарств, які вирощують свиней, до роздрібних цін на ринках і в мережевому роздробі приблизно на 10-15% порівняно з рівнем цін минулого року, і складає 56-60 грн./кг.