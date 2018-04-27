Новорічний стіл накриємо за минулорічними цінами - подорожчання попереду

Криза кризою, а свята - за розкладом. Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, українці традиційно готуються зустріти Новий рік пишним застіллям. Експерти додають оптимізму - новорічний стіл обійдеться якщо і дорожче, ніж минулого року, то незначно, оскільки ціни на багато продуктів впродовж року були більш-менш стабільні, а на деякі навіть знизилися. А ось вже у 2012-му українців чекає подорожчання продуктового кошика, у першу чергу, за рахунок підакцизних товарів.

Між тим, з наближенням новорічних свят в Україні починають помалу дорожчати продукти. За даними аналітиків "АПК-Інформ: овочі і фрукти", минулого тижня вартість плодоовочевого кошика підвищилися на 1,2% після росту на 2,6% тижнем раніше, але на сьогодні ціна плодоовочевого кошику як і раніше у 2,5 разу нижча, ніж роком раніше. "Минулого тижня основне зростання цін було зафіксоване в сегменті фруктів, де традиційні передноворічні закупівлі оптовиків дозволили фермерам і імпортерам підняти ціну на яблуко на 9%. Крім того, на 12% подорожчав банан, що ще більше посилило ситуацію з попитом на цей фрукт - зазначає керівник проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" Тетяна Гетьман. - Ціни на борщовий набір і картоплю, як і прогнозувалося, не змінилися, а ціни на тепличні овочі виросли несуттєво - на 1,5% за тиждень в середньому".

Аналітики "АПК-Інформ: овочі і фрукти" склали прогноз найбільш ймовірного передноворічного зростання цін на плодоовочеву продукцію, який свідчить, що подорожчання буде мінімальним за останні роки і складе 4,5-6%.

Після завершення зимових свят вартість плодоовочевого кошика, за оцінками експертів, впаде нижче від її сьогоднішнього рівня. "Завдяки значному перевищенню пропозиції овочів борщового набору і картоплі над попитом на них у передноворічний період зростання цін фактично не буде, - каже Т. Гетьман. - Фруктовий кошик трохи подорожчає, оскільки платоспроможний попит населення порівняно з минулим роком істотно не збільшився, тоді як пропозиція фруктів виросла".

За переконанням фахівців, основне зростання цін очікується в сегменті тепличних овочів, попит на які різко росте в період новорічних свят, тоді як збільшити їх виробництво в цей період неможливо.

За словами першого заступника директора департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства Сергія Петренка, зростання цін на тепличні овочі має сезонний характер і якщо порівняти динаміку збільшення вартості з аналогічним періодом минулого року, то вона не змінюється.

А тепер про калорійнішу їжу. На думку заступника генерального директора Української аграрної конфедерації Олександра Ярославського, продуктова складова новорічного столу в ціні особливо не зміниться, за винятком алкоголю і риби. За його словами, через підвищення акцизів алкоголь подорожчав приблизно на 20% порівняно з минулим роком, а риба та ікра виросли в ціні в середньому на 25-30%. "На перше місце виходять делікатеси - ціни на них і так досить високі, тому сильного підвищення не буде. Щодо м'яса, то у грудні найбільша його реалізація за рік, а величезна пропозиція не дасть сильно підскочити цінам. Буде ситуативне підвищення декілька днів на Новий рік, але населення заздалегідь підготувало їстівні запаси до святкового столу, тому серйозної зміни вартості не очікується", - підкреслив О.Ярославський.

За словами експерта аграрного ринку асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тараса Висоцького, "ситуація стабільна і можна чекати тільки певного подорожчання в місцях стихійної торгівлі. Ті, хто в останню мить купуватимуть у бабусі хрін, можуть дійсно заплатити за нього втричі більше".

Але суму, яку доведеться викласти українцеві зі свого гаманця, щоб накрити новорічний стіл, експертам складно назвати, зазначаючи, що у кожної сім'ї свої вподобання і уявлення про свято. "Але є певні продукти, які завжди є присутніми на новорічному столі. Це - шампанське, щодо нього буде незначне підвищення проти минулого року, пов'язане з податковою політикою. Є фрукти, які завжди є присутніми на столі, і якщо проаналізувати динаміку цін, то вона майже не змінилася порівняно з минулим роком. Солодощі трохи подорожчали - від 1,5-9% залежно від регіону. Якщо в цілому проаналізувати, то вартість столу, який накриває рядовий українець, істотно не зміниться, але це якщо ми не включатимемо в меню делікатеси, бо щодо них є цінові коригування. Усе залежить від того, чим себе балуватимемо у новорічну ніч", - зазначає С. Петренко.

О.Ярославський також підкреслив, що зараз, в умовах економії, населення витрачає більше часу на приготування їжі, і вона виходить дешевшою для бюджету сім'ї, таким чином українці намагаються оптимізувати свої витрати.

Між тим, за підрахунками Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", до 40% витрат на новорічний стіл доводиться саме на м'ясо і м'ясопродукти за середньої вартості застілля у 1200 грн. "Порівняно з минулим роком, витрати у вартісному вимірі на м'ясопродукти перед Новим роком будуть практично на рівні минулого року. Найбільший попит в західних регіонах країни має полядвиця, шинка і домашні ковбаси, а у східних - сиров'ялені і сирокопчені ковбасні вироби", - зазначила виконавчий директор УКАБ Єлизавета Святківська.

І щоб не казали експерти про економічну ситуацію і режим економії, українці усе ніяк не можуть позбавитися від звички закупівлі на Новий рік більшої кількості продуктів - як кажуть, а раптом хто-небудь ще зайде на вогник... За результатами опитування агентства AgriSurvey Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), до 12% продуктів харчування, закуплених міським населенням України до новорічного столу, не споживається і псується. У грошовому вираженні стандартний святковий стіл з чотирьох дорослих і двох дітей в середньому викидає на смітник 90 грн. Разом усе міське населення втрачає близько 470 млн. грн.

За словами директора агентства AgriSurvey УКАБ Тараса Гагалюка, під час опитування 54% респондентів вказали, що у них під час свят псується до 5% закуплених продуктів. "Таким чином, по цій групі під час свят на смітник викидається кількість продукції, еквівалентна 850 тоннам ковбаси "Московська" або 2,5 тис. тонн свинячих ошийків, або ж 4 тис. літрів шампанського. Ще у 40% опитаних псуються від 5% до 15% продукції, а це - еквівалент 300 тонн червоної ікри або 3,5 тис. тонн твердого сиру, або ж 4 тис. тонн олії", - стверджує Т. Гагалюк.

Такі показники свідчать про те, що українцям є до чого прагнути в плані культури споживання. Водночас за даними Організації продовольства і сільського господарства ООН (FAO), щорічно у світі псується близько 1,3 млрд. тонн продуктів харчування, а це близько однієї третини продукції, призначеної для споживання.

Отже, якщо до Нового року ситуація з цінами збережеться досить стабільною, то у 2012-му українцям, у яких не вийшло досі відмовитися від шкідливих звичок (може тепер з'явиться стимул), доведеться розщедритися. Верховна Рада, причому напередодні зимових свят, прийняла рішення підвищити акцизні ставки на тютюнові вироби на 15%, алкогольні напої - на 8,9%. Це, поза сумнівом, призведе до підвищення цін на вказану продукцію. "Можна чекати, і це логічно, що перша п'ятірка лідерів горілчаного ринку підвищать ціни на свою продукцію, щоб компенсувати збільшення акцизного збору. За розрахунками нашої компанії, пляшка легальної горілки (місткістю 1 л) подорожчає приблизно на 1,5 грн. Споживачі шукатимуть доступніші напої, і об'єми продажів горілки (а, відповідно, і сплати податків) - знизяться", - вважає генеральний директор ТОВ "Кримська водочна компанія" Джонатан Вейл.

"Підвищення у січні 2012 року (акцизів на тютюнові вироби - ред.) призведе до зростання цін на тютюнову продукцію в середньому на 55 копійок", - зазначає директор відділу корпоративних питань JTI Україна (Джапан Тобакко Інтернешнл Україна) Олександр Когут.

Але це буде наступного року, а поки що українці атакують супермаркети і продуктові ринки у передноворічному сум'ятті …

Лілія Коваль (УНІАН)