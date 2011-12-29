Понад 30 фестивалів беруть участь у рейтингу гастрономічних подій “Їли-пили-2011”

Понад 30 фестивалів беруть цього року участь у рейтингу кулінарних (гастрономічних) фестивалів і свят в Україні "Їли-пили-2011", який формують агентство УНІАН і туристичний інтернет-проект "Тут і Там".

Старт проекту дали в листопаді цього року, рейтинг відкритий, тобто у ньому беруть участь автори усіх заявок.

Як повідомив головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, переможців і лауреатів визначають за рядом критеріїв - скільки років фестивалю чи святу, як багато гостей і учасників взяли участь у ньому, яка була географія фестивалю, які рекорди були встановлені і які "фішки" запропонували гостям організатори. Отримана від учасників інформація представлена на сайті "Тут і Там" (http://tutitam.com.ua).

У січні відбудеться прес-конференція, на якій будуть оголошені переможці рейтингу, названі кращі фестивалі-дебютанти і оголошено про старт нового проекту - рейтингу гастрономічних подій в Україні 2012 року.

За словами О.ХАРЧЕНКА, цього року значно розширилася географія фестивалів. "Якщо у минулому переважна більшість цікавих подій проходили в Західній Україні, то тепер практично в усіх областях є свої "смачні" свята. При цьому організатори шукають цікаві, нестандартні "ходи" під час їх підготовки, реалізують креативні ідеї, не бояться експериментувати. Тому на такі заходи збирається все більше людей, вони розширюють туристичні можливості регіонів, показують їх самобутність", - говорить він.

Перший рейтинг кулінарних фестивалів в Україні - "Їли-пили-2010" був проведений минулого року. Переможцем став фестиваль "З любов'ю до сала" у Луцьку.