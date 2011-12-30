З 1 січня посилюється контроль якості товарів

З 1 січня 2012 року в Україні буде відновлено систему перевірок та контролю за якістю товарів. Відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв у понеділок, 26 грудня, повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відповідаючи на питання журналістів у програмі “Іспит для влади” на Першому національному телеканалі.

За його словами, апелювати до совісті виробників, які виробляють сосиски із сої, а у дитячі капці зашивають повсть, заражену бактеріями, - марна справа. Адже совістю у таких бізнесменів “навіть не пахне”. “Там, де йдеться про здоров`я та безпеку людей, ми маємо вживати дуже серйозних заходів”, - наголосив М.АЗАРОВ.

Він уточнив, що до злісних порушників технічних норм будуть застосовуватися жорсткі санкції - не тільки штрафи, але й позбавлення їх ліцензії.

Прем`єр-міністр підкреслив: посилення вимог до якості товарів та контролю за нею призведе до того, що виробляти продукцію сумнівної якості стане не просто невигідно, але й небезпечно.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів 14 грудня доручив терміново розробити зміни до законодавства із забезпечення якості й безпеки товарів на українському ринку. Прем`єр-міністр наголосив на необхідності введення штрафних санкцій для продавців товарів, впровадження зобов`язання власними засобами вилучати неякісні товари з ринку, компенсувати завдану шкоду, а також дозволити Держспоживнагляду перевіряти без попередження торгові підприємства.

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ на брифінгу 28 грудня повідомив, що уряд пропонує ввести штрафи за реалізацію товарів, які становлять загрозу життю споживачів. Як повідомив В.КОПИЛОВ, згідно з пропонованим урядом законопроектом, при першому виявленні товару, небезпечного для споживача, стосовно реалізатора застосовується штраф у розмірі 5 тис. грн., у разі повторного встановлення такого факту, штраф становитиме триразову вартість партії товару.