В Україні з початку року до бюджетів надійшло 1 млрд. грн. від продажу землі

В Україні в державний і місцеві бюджети з початку цього року надійшов 1 млрд. грн. за рахунок продажу земельних ділянок і прав оренди на них.

Про це йдеться на сайті Державного агентства земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми до держбюджету надійшло 101,8 млн. грн.

За даними Держземагентства, органи місцевого самоврядування і виконавчої влади забезпечили продаж 3,2 тис. земельних ділянок і прав оренди на них загальною площею 7,9 тис. гектарів, вартістю 683,7 млн. грн.

При цьому на земельних торгах продано 68 земельних ділянок площею 66,05 гектара, вартістю 60,9 млн. грн. і прав оренди на 499 земельних ділянок загальною площею 6,83 тисячі гектарів, вартістю 25,6 млн. грн.