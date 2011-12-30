Янукович підписав зміни до Податкового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників» (№ 4268–VI).

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Верховна Рада України ухвалила даний закон.

Законом уточнено механізм виплати компенсації сільгосптоваровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо, законом внесені зміни до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України», які передбачають повернення до попереднього механізму виплати компенсації, який діяв до 31 грудня 2010 року.

Законом передбачено позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, сплачувати до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі державного казначейства у таких розмірах:

у 2012 році - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 30 відсотків, а на спеціальний рахунок – у розмірі 70 відсотків;

у 2013 році - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 40 відсотків, а на спеціальний рахунок – у розмірі 60 відсотків;

у 2014 році - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 50 відсотків, а на спеціальний рахунок – у розмірі 50 відсотків.

Згідно з законом, переробне підприємство суму податку на додану вартість, перераховану на спеціальний рахунок, використовує виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі.

Порядок використання, сплачених переробними підприємствами сум податку на додану вартість до спеціального фонду Державного бюджету України, встановлюється Кабінетом міністрів України.