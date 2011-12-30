Україна відмінила заборону на ввезення з Баварії птиці та сировини з неї
13:09, 30 грудня 2011Агро
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Ветеринарна служба України прийняла рішення про відміну заборони на ввезення з території Баварії (Німеччина) в Україну птиці, сировини і продукції з неї. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринаной і фітосанітарної служби.
Сказано, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, високопатогенний грип птиці не реєструється на території Баварії.
Нагадаємо, заборона була введена у березні 2009 року.
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