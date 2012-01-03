Парламенту пропонують запровадити громадський контроль за використанням земель

Верховній Раді України пропонується запровадити громадський контроль за використанням та охороною земель.

Відповідний проект закону був внесений народними депутатами Анатолієм МАТВІЄНКОМ (НУ-НС) та Григорієм СМІТЮХОМ (Партія регіонів).

Законопроект передбачає, що основними завданнями громадського контролю за використанням та охороною земель є перевірка додержання органами державної влади та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства щодо захисту прав на землю юридичних осіб і громадян у процесі регулювання земельних відносин; участь громадськості у забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель і додержання фізичними та юридичними особами земельного та природоохоронного законодавства; здійснення контролю за виконанням цільових програм і заходів, передбачених містобудівною та землевпорядною документацією, щодо використання та охорони земель шляхом проведення громадської експертизи відповідної документації, залучення громадських організацій до обговорення програм, проектів і іншої проектної документації.

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюють громадські та інші некомерційні об’єднання, що створені відповідно до Закону України „Про об’єднання громадян”, та громадяни України.

Громадські інспектори призначаються органами місцевого самоврядування за поданням громадських організацій і трудових колективів та за погодженням з відповідними органами виконавчої влади, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.

Положення про громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

До повноважень некомерційних об’єднань громадян у сфері громадського контролю за використанням та охороною земель належить здійснення аналізу, одержання необхідної інформації та перевірка додержання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства щодо гарантування права на землю юридичних осіб і громадян у процесі регулювання земельних відносин, з оприлюдненням результатів перевірок і подання пропозицій до відповідних органів; забезпечення участі громадськості у реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування тощо.

Законопроектом передбачено, що громадські інспектори з контролю за використанням та охороною земель мають право безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель; давати обов’язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель відповідно до їх повноважень; складати акти перевірок чи протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель тощо.

Громадський контроль за використанням та охороною земель організовується сільськими, селищними, міськими радами, що призначили громадських інспекторів, та об’єднаннями громадян, які своїми статутами (положеннями) передбачили проведення громадського контролю землекористування.