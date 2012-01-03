АМК дозволив «Агро-Центру» купити ряд агрофірм

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Агро-Центр» (м. Київ) на придбання акцій ПАТ «Продовольча компанія «Поділля» (Вінницька обл.) і часток у статутних капіталах ТОВ «Агрофірма «Іванківці» (Кіровоградська обл.), ТОВ «Мас-Агро» (Кіровоградська обл.) і ТОВ «Агрофірма «Дніпроагролан» (Полтавська обл.). Про це УНІАН повідомила прес-служба АМК. Повідомляють, що дане придбання забезпечує ТОВ «Агро-Центр» перевищення 50% голосів у вищому органі управління емітентів.

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