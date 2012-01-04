Фінансові можливості Держрезерву і Аграрного фонду повинні бути рівними - голова Держрезерву

Фінансові можливості Держрезерву України і Аграрного фонду України мають бути рівними - для оперативного й ефективного реагування на кризи. Про це сказав керівник Держрезерву України Олексій ЛЕЛЮК в ефірі радіо ЕРА.

За його словами, у держави є два важелі впливу на ринок - це Держрезерв і Агрофонд, але бюджет Аграрного фонду сьогодні більший у рази. «Ми виходитимемо на Кабмін, звертатимемося до уряду з ініціативою збалансувати ситуацію, оскільки можливості і ресурси Держрезерву не задіяні на повну потужність для створення економічної, продовольчої, енергетичної стабільності», - повідомив він.

О.ЛЕЛЮК нагадав, що в сферу управління Держрезерву входить 46 підприємств. Також, за словами керівника відомства, саме ДП системи резерву в березні цього року допомогли впоратися із ситуацією необґрунтованого підвищення цін на борошно. "Зерно Держрезерву, перероблене на борошно на наших підприємствах, дало змогу утримати ціну на соціальні сорти хліба. Як бачимо, весь рік ціни на хліб також залишаються стабільними, і в цьому є заслуга Держрезерву також», - сказав він.

О.ЛЕЛЮК відзначив, що в бюджеті на 2012 рік на потреби Держрезерву передбачено лише 100 млн. грн., але висловив сподівання, що ця цифра буде переглянута, якщо буде врегульовано газові питання між Україною і Росією. "Для виконання поставлених державою завдань нам необхідна сума в кілька разів більша», - вважає керівник відомства.