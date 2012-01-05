Сьогодні в Бельгії ураганний вітер може сягати 100 км. на годину

Брюссель. Бельгія продовжує потерпати від негоди.

Як повідомляють сьогодні місцеві ЗМІ з посиланням на Королівський метеорологічний інститут, сьогодні пориви вітру можуть сягати 100 км. на годину, а також очікуються сильні зливи.

За даними поліції, протягом минулої ночі дві особи отримали поранення в результаті зіткнення автомобіля з поваленим деревом на дорозі поблизу містечка Анцегем, що в 60-ти кілометрах на Захід від Брюсселя.

Через сильний поривчастий вітер зранку в Бельгії спостерігалися затримки залізничних поїздів.

Крім того, сьогодні у першій половині дня по всій території країни закриті для відвідування парки. В Брюсселі всі парки залишаться забороненими для відвідування до ранку п’ятниці.

Сильний вітер та дощі спостерігаються в Бельгії третій день поспіль. 3 січня через падіння дерев серйозні поранення отримали 4 особи.