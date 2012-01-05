«Камчатська губернія» просить не застосовувати до неї штрафних санкцій за зрив постачань ікри
Компанія «Камчатська губернія» (м. Київ) просить українські роздрібні мережі не застосовувати стосовно неї штрафні санкції, оскільки зрив передноворічних постачань ікри ТМ «Губернатор камчатки» стався не з провини компанії.
Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор ПП КП «Камчадал-Плюс» і представник заводу «Орландо» (м. Петропавловськ-Камчатський) Костянтин КОМІСАРОВ.
Він заявив, що постачання ікри в магазини були пов`язані із затримкою працівниками митниці хури з товаром, яка не розмитнюється вже більше 2-х місяців. Вартість хури К.КОМІСАРОВ оцінює в 350-400 тис. дол., і ще в 300 тис. дол. він оцінює прямі збитки компанії від затримки постачань продукції. «Збитки внаслідок простою — приблизно 300 тис. дол., це можливі штрафи (від роздрібних мереж — УНІАН) і недоотриманий прибуток, якби ця продукція була реалізована. Збитки можуть бути ще вищими, адже ми пригальмували постачання: 1 контейнер у Москві стоїть і 1 партія на Камчатці — ми їх не відправляємо, ми не знаємо, що нас чекає тут. Всі постачання зупинені», - сказав він. «Ми на весь грудень зірвали постачання — 3 акції — у «Фоззі», в «АТБ» і «Великій кишені»», - повідомив директор ПП КП «Камчадал-Плюс», зазначивши, що через це компанія вже одержала перші штрафні санкції — від мережі «Ашан» на суму 50 тис. грн.
При цьому К.КОМІСАРОВ підкреслив, що компанія «Камчатська губернія» не винна в зриві постачань, оскільки постраждала в результаті недружніх дій конкурентів. За його словами, конкуруюча компанія фальсифікувала результати аналізів ікри компанії «Камчатська губернія», що послужило приводом для затримки вантажу на митниці.