Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розширив повноваження Державного агентства земельних ресурсів України.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Згідно з документом, Держземагентство України буде забезпечувати реалізацію державної політики не тільки у сфері земельних відносин, а й в топографо-геодезичній і картографічній діяльності.

Президент вніс відповідні зміни до положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом глави держави від 8 квітня 2011 року.

Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2013 року.