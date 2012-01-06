Мінагропрод затвердив квоти видобування водних біоресурсів у 2012 році

Міністерство аграрної політики і продовольства України затвердило квоти видобування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2012 році.

Відповідний наказ від 22.12.2011 №767 опублікований на сайті парламенту.

Документом затверджено квоти видобування водних біоресурсів загальнодержавного значення в 2012 році відповідно до лімітів спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в 2012 році.

Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.