Мінагропрод затвердив квоти видобування водних біоресурсів у 2012 році
14:15, 06 січня 2012Агро
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Міністерство аграрної політики і продовольства України затвердило квоти видобування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2012 році.
Відповідний наказ від 22.12.2011 №767 опублікований на сайті парламенту.
Документом затверджено квоти видобування водних біоресурсів загальнодержавного значення в 2012 році відповідно до лімітів спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в 2012 році.
Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.
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