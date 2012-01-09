Росія може закрити кордон з Україною через спалахи холери – головний санлікар РФ

Головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО занепокоєний спалахами холери в Україні і тим, що харчування українців контролюватимуть не медики, а ветеринари.

Голова Росспоживнагляду вважає, що холера після реформи епіднагляду в Україні може вийти з-під контролю. При цьому Г.ОНИЩЕНКО не виключає навіть закриття кордону, повідомляє ТСН.

Як заявив Г.ОНИЩЕНКО, він стурбований через передачу в Україні ветеринарній службі функцій з контролю за харчуванням людей.

"З`явилася серйозна проблема. Судячи з офіційних загальнодоступних документів, у 2012 році в Україні профілактикою холери серед людей будуть займатися не медики, а ветеринарна служба. Це означає, що вже з травня ми досить серйозно посилимо нагляд на кордоні з Україною", - сказав Г.ОНИЩЕНКО.

Він нагадав, що в 2011 році у Донецькій області було відзначено спалах холери, але Росія, завдяки скоординованим діям з українською санітарною владою, не закривала кордон для людей і товарів.

"В Україні повноваження з контролю за продовольством і харчуванням, у тому числі у дитячих організованих колективах передані ветеринарній службі. Де факто, це є визнання громадянина України твариною", - сказав він.

"Саме ветеринари в Україні будуть займатися діагностикою спалахів і їхнім розслідуванням у таборах, школах, оздоровчих установах і лікарнях. Для нас це сигнал для того, щоб уже з перших робочих днів 2012 зайнятися реструктуруванням майбутнього літнього відпочинку російських дітей та передислокацією його з українських курортів в регіони Росії і до Європи", - сказав Г.ОНИЩЕНКО.

Він також наголосив, що постраждає і місцева агроіндустрія, яка здійснює поставки до Росії.

"Ми почнемо дуже уважно спостерігати за поставками з України всього сегменту аграрної продукції, насамперед, молочної, і вживемо найжорсткіших заходів при найменшому погіршенні якості. У першу чергу, постраждає малий і середній бізнес України, який поставляє продукцію у прикордонні регіони і великі міста Росії", - зауважив Г.ОНИЩЕНКО.