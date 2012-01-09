Томенко: в Україні варто врегулювати питання оренди землі, а не її купівлі-продажу

Верховна Рада України наступного пленарного тижня не має законного права розглядати в другому читанні проект закону про ринок землі.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

«Парламент не має ні практичних, ні правових підстав розглядати закон про ринок землі на найближчому пленарному тижні», - сказав він. М.ТОМЕНКО наголосив, що в парламенті не відбулося жодного засідання профільного комітету, під час якого були б розглянута велика кількість поправок, які були внесені до другого читання. При цьому, додав віце-спікер, засідання робочої групи, де нібито розглядалися відповідні поправки, не мають легітимності. «Для того, щоб розглядати закон в другому читанні, потрібно провести відкрите засідання комітету з запрошенням всіх авторів поправок і кожна поправка має бути проголосована», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР також зауважив, що влада намагається створити правові підстави для можливості скуповування земель декількома фінансово-політичними групами. «Сьогодні потрібно навести порядок на ринку землі, аби не допустити цього», - додав він. Зокрема, наголосив М.ТОМЕНКО, потрібно навести порядок в системі розпаювання земель. За його словами, хаос, який відбувається з виплатами дивідендів селянам, що передали свої паї в оренду, набув критичного характеру. Тому, на переконання віце-спікера, необхідно встановити фіксовані суми, аби вони не різнилися по всій Україні. Ставка, за словами М.ТОМЕНКА, має становити мінімум 4% і виплачуватися виключно в грошовій формі.

Крім того, додав М.ТОМЕНКО, орендатори паїв, які здебільшого є представниками великих міст, мали б 1% оренди сплачувати сільським радам і ці кошти мали б направлятися на утримання соціальної інфраструктури. «Не створивши умови для створення державного земельного кадастру та не навівши порядок з орендою паїв, будь-яке форсування ухвалення закону про ринок землі стане фактором, який дорого коштуватиме країні та українському селу», - сказав він.