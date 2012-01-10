Фракція ПР готова перенести розгляд законопроекту про ринок землі - Єфремов

Фракція Партії регіонів готова перенести розгляд законопроекту про ринок землі на пізніші терміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів.

За його словами, «після того, як прибрали норму, що дозволяє іноземним громадянам і компаніям приватизовувати землю, закон став неприйнятний усім».

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що профільний комітет сьогодні о 12.00 розпочне розгляд законопроекту про ринок землі.

При цьому він додав, що після узгодження в комітеті остаточного варіанту законопроекту керівники фракцій мають провести консультації, зокрема і щодо термінів його розгляду в сесійному залі.

Після цього ПР О.ЄФРЕМОВ заявив: «Звичайно, було б непогано прийняти його протягом поточного тижня, як і планувалося - в четвер (згідно з порядком денним ВР, законопроект про ринок земель планується розглянути в четвер, 12 січня – УНІАН). Але якщо ми сходимося в тому, що над ним треба ще попрацювати і попрацювати для того, щоб одержати хороший документ, ми з цим погоджуватимемося. Але за однієї умови – щоб не було такого, щоб який документ потім не вносився, він все одно буде поганим».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

Цим законом мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачено продовжити до 2013 року.