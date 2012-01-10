АМК дозволив кіпрській «ТК Фармінг юкрейн лімітед» придбати три агрогосподарства

Антимонопольний комітет України надав дозвіл кіпрській компанії «ТК Фармінг юкрейн лімітед» (Кіпр) на придбання частки у статутному капіталі ФГ «Степове» (Кіровоградська обл.), ТОВ «Об`єднані Аграрні Системи» (м. Київ) і ПСП «МОЛНІЯ-1» (Харківська обл.).

Про це сказано у повідомленні відомства, переданому агентству УНІАН.

Повідомляється, що це придбання забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента.