АМК дозволив кіпрській «ТК Фармінг юкрейн лімітед» придбати три агрогосподарства
11:29, 10 січня 2012Агро
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Антимонопольний комітет України надав дозвіл кіпрській компанії «ТК Фармінг юкрейн лімітед» (Кіпр) на придбання частки у статутному капіталі ФГ «Степове» (Кіровоградська обл.), ТОВ «Об`єднані Аграрні Системи» (м. Київ) і ПСП «МОЛНІЯ-1» (Харківська обл.).
Про це сказано у повідомленні відомства, переданому агентству УНІАН.
Повідомляється, що це придбання забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента.
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