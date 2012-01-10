АМКУ дозволив кіпрській компанії придбати цукровий завод і елеватор у Київській області

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії «Private company limited by shares «Austock Limited» (Кіпр) на придбання акцій ВАТ «Білоцерківський елеватор», ЗАТ «Васильковхлебопродукт», і ВАТ «Рокитнянський цукровий завод» (всі - Київська обл.). Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету. Повідомляється, що це забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента.

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