Україна в першому півріччі експортувала 9,4 млн. тонн зерна

Україна в першому півріччі 2011-2012 маркетингового року (МР, 1 липня 2011 — 30 червня 2012 р.) експортувала 9,4 млн. тонн зерна.

Про це заявив генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій СТОЯНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі УАК.

«Незважаючи на грудневий спурт, який стримується хронічним браком вагонів-зерновозів, українським експортерам за підсумками першого півріччя 2011-2012 МР вдалося відвантажити на експорт 9,4 млн. тонн зерна всіма напрямками – і морем, і сушею», - зазначив С.СТОЯНОВ. Зокрема, було експортовано пшениці — 2,7 млн. тонн, кукурудзи – 4,7 млн. тонн, ячменю – 1,8 млн. тонн. Також повідомляється, що рекордним у грудні був загальний місячний експорт зерна з урожаю 2011 року – близько 2,6 млн. тонн.

«Якщо брати до уваги визначені «національним» балансом обсяги експорту зерна з України в 2011/12 МР на рівні 26 млн. тонн із 55 млн. тонн валового збору в «остаточній» вазі, то на друге півріччя МР (січень-червень) перед Україною стоїть завдання експортувати майже 17 млн. тонн зерна. При цьому... в перехідних запасах баланс «бачить» рекордні, цифри – понад 9 млн. тонн зерна, зокрема — 6,2 млн. тонн пшениці», - зазначив С.СТОЯНОВ.

«За умови збереження нинішньому рівні попиту на наше зерно на зовнішніх ринках з України за наступні півроку, на мою думку, може бути відвантажено до 1 липня ц.г.: кукурудзи - близько 10 млн. тонн (краще зерно вже відібране, далі буде все складніше формувати за якістю експортні партії, плюс проблеми з вагонами-зерновозами), пшениці — 2-2,5 млн. тонн (варто пам`ятати про майбутні, рекордні за останні 10 років, світових перехідні запаси пшениці на 1 липня т.г. Наші можливі проблеми з втратами площ озимої пшениці можуть виявитися майже суто внутрішніми, зважаючи на гарний вид на озимі і в Росії, і в Європі, і в США) і ячменю — максимум 0,5 млн. тонн (навіть після скасування експортного мита його просто ні з чого відбирати для експорту. Станом на 1 грудня мобільні товарні ресурси ячменю в країні становили всього 2,7 млн. тонн, розкидані по тисячах власників). Ось і набирається поки що 12,5-13 млн. тонн експорту зерна на другу частину МР, що з урахуванням раніше відвантаженого (9,4 млн. тонн) ніяк не дає балансового показника 26 млн. тонн, і 3,5-4 млн. тонн можуть поповнити запаси зерна в країні на 1 липня ц.р. до рівня понад 13 млн. тонн, перетворивши їх на залишки, що не плануються, котрі фактично самі по собі з’явилися на тлі керованого ринку», - зазначив С.СТОЯНОВ.