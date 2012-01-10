Головний санлікар РФ має вибачитися перед Україною - Грищенко

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО має публічно вибачитися за свої висловлювання щодо контролю в Україні за якістю продуктів харчування.

Про це К.ГРИЩЕНКО написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

«У будь-якому разі тепер найкраще для ОНИЩЕНКА - публічно вибачитися за свої висловлювання», - написав К.ГРИЩЕНКО.

«Широко розійшлася заява головного санлікаря РФ ОНИЩЕНКА щодо України. Чим йому не вгодив євродосвід контролю, який ми впроваджуємо? Не розумію», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, головний державний санітарний лікар РФ Г.ОНИЩЕНКО висловив занепокоєння у зв’язку зі спалахами холери в Україні і намірами влади передати функцію контролю за харчуванням українців ветеринарній службі.

Голова Росспоживнагляду вважає, що холера після реформи епіднагляду в Україні може вийти з-під контролю. При цьому Г.ОНИЩЕНКО не виключив закриття кордону.

Як заявив Г.ОНИЩЕНКО, він стурбований через передачу в Україні ветеринарній службі функцій з контролю за харчуванням людей.

"З`явилася серйозна проблема. Судячи з офіційних загальнодоступних документів, у 2012 році в Україні профілактикою холери серед людей будуть займатися не медики, а ветеринарна служба. Це означає, що вже з травня ми досить серйозно посилимо нагляд на кордоні з Україною", - сказав Г.ОНИЩЕНКО.

Він нагадав, що 2011 року у Донецькій області було зафіксовано спалах холери, але Росія, завдяки скоординованим діям з українською санітарною владою, не закривала кордон для людей і товарів.

"В Україні повноваження з контролю за продовольством і харчуванням, у тому числі у дитячих організованих колективах, передані ветеринарній службі. Де-факто, це є визнання громадянина України твариною", - сказав він.

"Саме ветеринари в Україні будуть займатися діагностикою спалахів і їхнім розслідуванням у таборах, школах, оздоровчих установах і лікарнях. Для нас це сигнал для того, щоб уже з перших робочих днів 2012 зайнятися реструктуруванням майбутнього літнього відпочинку російських дітей та передислокацією його з українських курортів в регіони Росії і до Європи", - сказав Г.ОНИЩЕНКО.

Крім того, на його думку, передача ветеринарній службі функцій з контролю за якістю харчів негативно вплине також на агробізнес, підприємства якого здійснюють поставки продукції до Росії.

"Ми почнемо дуже уважно спостерігати за поставками з України всього сегменту аграрної продукції, насамперед, молочної, і вживемо найжорсткіших заходів при найменшому погіршенні якості. У першу чергу, постраждає малий і середній бізнес України, який поставляє продукцію у прикордонні регіони і великі міста Росії", - зауважив Г.ОНИЩЕНКО.

У свою чергу голова Державної ветеринарної й фітосанітарної служби України Іван БІСЮК заявив, що реформа харчової галузі передбачає створення єдиного компетентного органа на основі цієї служби, не тільки ветеринарні лікарі контролюватимуть якість продуктів харчування для людей.