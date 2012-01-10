Контроль за укладенням договорів застави та іпотеки земель посилять

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Даним законом внесено зміни до Земельного кодексу України та Закону України «Про іпотеку», згідно з якими передача земельної ділянки у заставу (або права на неї) здійснюється за умови присвоєння цій земельній ділянці кадастрового номеру. Відповідно, однією з істотних умов іпотечного договору при іпотеці земельної ділянки має бути її кадастровий номер.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 20 грудня 2011 року.