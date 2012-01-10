У Житомирській області в грудні найбільше подорожчали какао, яловичина і кава

У Житомирській області в грудні 2011 року найбільше подорожчали какао, яловичина і кава, а найбільше подешевшали овочі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Житомирській області.

Зокрема, на продовольчому ринку в грудні 2011 р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися до листопада на 0,8%.

Зокрема, в регіоні в грудні, в порівнянні з листопадом, какао подорожчало на 20,3%, яловичина - на 18,5%, кава - на 17,5%. На 6,3% подорожчали яйця, на 1,5% - молоко, на 0,3-0,2% - масло, сир, кисломолочна продукція, маргарин. При цьому в зазначеному періоді значно подешевшали овочі - на 46% (в основному за рахунок зниження цін на капусту - на 82,0%, картопля, коренеплоди, цибуля та гриби, овочі, вирощені з насіння, - на 62,8-24, 6%), рис - на 7,1%, цукор, борошно і крупи, а також тваринні жири - на 5,1-3,8%.

У межах 1,9-0,7% знизилися ціни на олію, макаронні вироби, рибу та продукти з неї.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дешевшими на 0,2%, у тому числі алкогольні напої - на 0,3%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишилася на рівні листопада 2011 року.

У сфері охорони здоров`я ціни піднялися на 0,1%, що пов`язано з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,2%.

Приріст цін на послуги транспорту в цілому склав 0,8%, що зумовлено збільшенням вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 2,0%.

Послуги відпочинку та культури знизилися в ціні на 0,8%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла - на 0,5%, побутова техніка - на 1,1%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін по області у грудні 2011 р. склав 99,5%, з початку року - 103,9%.